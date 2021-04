Valentina Persia messa sotto accusa da ex gieffina: volano pesanti critiche

Valentina Persia all’Isola dei Famosi è finita al centro delle critiche. In particolare sono stati condannati i suoi toni forti.

Tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi questa volta è finita al centro delle critiche Valentina Persia. A puntare il dito contro la concorrente non solo è stata l’opinionista Elettra Lamborghini. A quest’ultima si è unita l’ex gieffina Stefania Orlando che non ha apprezzato alcuni sui comportamenti.

In particolare sono stati gli attacchi di Valentina alla madre di Giulia Salemi, Fariba Tehrani, a essere messi sotto accusa. I toni della naufraga sono stati considerati eccessivamente aggressivi.

“Secondo me non tira fuori il lato più dolce. Lei è sempre molto aggressiva e sulla difensiva. Non ho ancora mostrato un suo lato sensibile, dolce e materno. Noto spesso che è nervosa”, il commento della Orlando. Quest’ultima inoltre ha rivelato che non parteciperebbe mai al game show.

Valentina Persia: il difficile vissuto

Attrice e comica, Valentina ha 49 anni. Di origini romane, approda nel mondo televisivo nel 1994. Numerosi i programmi a cui ha partecipato nel corso degli anni, oltre che i film in cui ha recitato. Per quanto riguarda la vita privata, la Persia ha vissuto grandi difficoltà. Nel 2004 ha perso i suoi compagno Salvatore.

Il lutto che l’ha segnata per sempre. Dopo molto tempo ha dato alla luce due gemelli all’età di 43 anni. Tuttavia ha vissuto la maternità con difficoltà per via di una depressione post-parto. Grazie al supporto medico ha ritrovato la serenità.

L’esperienza vissuta l’ha portata a dedicare un libro a questa tematica nell’obiettivo di aiutare le donne che si trovano dopo la nascita dei figli in una situazione di depressione. Ora all’Isola dei Famosi sente una grande mancanza per i suoi gemellini.