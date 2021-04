Annalisa ha condiviso su Instagram un carosello di immagini in cui si è mostrata elegantissima ad Amici 20.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

Annalisa è stata l’ospite d’eccezione nella puntata di ieri sera ad Amici 20. La savonese ha cantato la hit “Dieci”, brano presentato all’Ariston. Su Instagram ha condiviso alcuni scatti dalla serata. La sua esibizione ha conquistato il pubblico.

Bellissima ha indossato un look total black. La cantante ha impreziosito l’outfit indossando gioielli e orecchini preziosi. Inoltre gli stivaletti glitterati hanno donato un tocco glamour. Inoltre condivide anche lo scatto con in mano un premio consegnato. Subito è boom di like e commenti. Tantissime le parole di apprezzamento per la sua bellezza e il suo talento.

LEGGI ANCHE > Annalisa tutta trasparente infiamma il web: esplosione di bellezza – FOTO

Annalisa: una carriera dagli innumerevoli successi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

LEGGI ANCHE > “Ma che meraviglia”: la minigonna di Annalisa conquista tutti: che spettacolo – FOTO

La carriera di Annalisa è iniziata proprio da Amici nel 2010. Classe 1985, nasce a Savona. Fin da bambina è appassionata di musica e inizia gli studi di chitarra. Poi si dedica al pianoforte e al flauto traverso. Parallelamente al percorso musicale si laurea in fisica. Di seguito fonda un gruppo rock tutto suo. Dopo partecipa ad Amici arrivando seconda. Da qui decolla la sua carriera.

Partecipa a Sanremo e poi debutta anche nel cinema recitando in pellicole. Inoltre ha condotto anche un programma di divulgazione scientifica. A tutto questo unisce la sua attività sui social. Seguita da più di un milione di persone posta ogni giorno scatti di vita personale e professionale.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

Per quanto riguarda la vita sentimentale la cantante è molto riservata. In passato era legata al musicista Davide Simonetta. Dopo la fine di questo amore sembra aver ritrovato la serenità al fianco di un nuovo compagno di cui non si conosce l’identità.