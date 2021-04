Elena Santarelli si gode la domenica, comunque la guardi è un incanto – FOTO

La serie di foto regalate da Elena Santarelli ai suoi fan racchiudono un misto di bellezza, simpatia ed eleganza

Ormai il pubblico conosce molto bene Elena Santarelli e non si sorprende troppo se si ritrova ad ammirare delle foto in cui l’ex valletta de L’Eredità si contraddistingue per classe e bellezza. Attraverso il suo profilo Instagram infatti ha condiviso una serie di scatti in cui è impossibile non notare quanto il suo stile sia diverso dalle sue colleghe. Illuminata dal sole Elena si offre all’obiettivo in diverse prospettive quasi a voler rappresentare con le sue foto i movimenti di un delicato balletto.

Vestita in modo casual con un paio di jeans, t-shirt e cardigan ha l’abbigliamento perfetto per trascorrere all’aria aperta una domenica pomeriggio. Le foto la riprendono quasi al tramonto in un momento un po’ triste perché, come dice la stessa Elena nella didascalia, la giornata sta finendo e già si inizia a pensare all’amaro del lunedì. Un sentimento condiviso da tanti follower forse però un po’ confortati dalla sua bellezza.

La grande forza di Elena Santarelli

