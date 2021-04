“Splendida come mamma Lory”. Jasmine Carrisi e il pieno di complimenti per il completino – FOTO

Jasmine Carrisi. Continua la corsa alla popolarità per la giovanissima figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. Grandi consensi sui social e commenti di approvazione per la ragazza con una carriera agli albori

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jasmine Carrisi (@jasminecarrisi)

Dura la vita per i figli d’arte. Per quanto, per certi versi, abbiamo loro malgrado una strada spianata e una visibilità inevitabilmente più accentuata rispetto alla “gente comune”, hanno anche molto di più da dimostrare. Difficile scrollarsi le etichette imposte dagli altri e soprattutto arrivano i paragoni che possono pesare come macigni.

Na sa qualcosa una delle figlie più giovani del popolare cantante Al Bano e di Loredana Lecciso, l’esordiente Jasmine Carrisi sta muovendo i primi passi nello show business. A poco meno di 20 anni ha già delle partecipazioni importanti in televisione, in campo musicale e non solo. Scopriamo di più.

Leggi anche —>>> “Sei uno spettacolo indescrivibile” Elisabetta Gregoraci il body di fuoco. Pazzesca – FOTO

Jasmine Carrisi: una carriera in ascesa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jasmine Carrisi (@jasminecarrisi)

Potrebbe interessarti anche —>>> LOL, Fedez irrompe sul cast della seconda stagione e sul segreto di Lillo in scena

Sapevate che Jasmine Carrisi ha pubblicato un singolo? Ebbene si, la più giovane delle figlie di Al Bano ha inciso un pezzo da titolo Ego. Il debutto in ambito musicale non ha le sonorità melodiche tipiche del repertorio del famoso genitore ma, invece, ha sfumature rap. Il brano è stato prodotto circa 9 mesi fa e non è stato dato un seguito a questo progetto.

Nel frattempo Jasmine è stata coinvoltà in altre attività. L’abbiamo vista, infatti, accompagnare Al Bano nel programma televisivo nelle vesti di giudice a The Voice Senior, dove è apparsa estremamente timida e forse un po’ sopraffatta dai grandi nomi che aveva vicino. Ha recitato anche nel film La dama e l’ermellino di Lorenzo Raveggi.

Non si conoscono i suoi futuri impegni, tuttavia è sempre più attiva come novella influencer su Instagram. Fino a oggi conta più di 95mila follower. L’ultima foto pubblicata la vede in tenuta sportiva con un mini completino rosa sul campo da tennis. Il match è tutto suo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jasmine Carrisi (@jasminecarrisi)

I fan sono in aumento. Fiocca sempre qualche critica ma molti sono i commenti di plauso: “Ma quanto è dolce questa ragazza”, “Splendida come mamma Lory”, “Bellissima”, “Il nuovo volto della TV italiana”.