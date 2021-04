Un cucciolo stupendo, ecco l’arma vincente della modella dall’irresistibile bellezza Rosa Perrotta: ma chi è davvero Dodo?

La modella ed attrice salernitana, Rosa Perrotta, conosciuta sul piccolo schermo per la sua collaborazione con la conduttrice Mediaset per eccellenza, ed attualmente al vertice degli ascolti nella penisola, Maria De Filippi. Esordì proprio alla volta del suo programma d’intrattenimento su Canale 5, ricoprendo il ruolo di tronista ad “Uomini e Donne” ed innamorandosi follemente dell’uomo che divenne in brevissimo tempo il suo compagno di vita ideale. Si tratta de noto imprenditore Pietro Tartaglione. Dall’amore tra la showgirl nata sotto il segno dei Pesci e il giovane baldo che la corteggiò del segno della bilancia, è nato un bellissimo bambino. Ma veniamo adesso all’acclamatissima new entry della famiglia di origini partenopee…

Rosa Perrotta, stupenda con la sua arma vincente di nome “Dodo”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐑𝐎𝐒𝐀 𝐏𝐄𝐑𝐑𝐎𝐓𝐓𝐀 (@rosaperrotta__)

Storica, eretta ed in posa come una diva di altri tempi, Cristina gode una giornata di pieno relax in quel di “QC Terme” nei pressi dei bagni situati nel comune lombardo del Bormio. Davvero un ottimo modo per trascorrere la vigilia del 25 aprile, traendo spunto ad ogni tipo di liberazione. Un richiamo alla libertà che mai come quest’ultimo anno sembra risuonare più forte. Ed a tal proposito, l’attrice trentunenne, esordisce ne suo profilo Instagram con quattro scatti memorabili. Una mamma unica nel suo genere. Basti osservare l’espressione in piena adorazione del piccolo “cucciolo d’uomo” tra le sue braccia.

“Bagnetto con mamma💦💘“, scrive nella didascalia Cristina, prima che uno degli utenti risponda affettuosamente, come molti altri: “È stupendo il tuo cucciolo“. Il commento più quotato, però, sarà sicuramente quello del papà Pietro, che scriverà semplicemente: “i miei gioielli ❤️“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐑𝐎𝐒𝐀 𝐏𝐄𝐑𝐑𝐎𝐓𝐓𝐀 (@rosaperrotta__)

Il contenuto ha raggiunto nella notte passata ben 117mila apprezzamenti. Ebbene, l’arma segreta di Cristina è una sola, ed è irresistibile. Il suo “Dodo”, come le piace appellarlo utilizzando il tenero diminutivo, è nato nel 2019 rendendo la famiglia ancor più unita. Ovviamente, oltre al suo già celebre nome d’arte, nella vita reale sarà meglio conosciuto come Domenico.