E’ in onda una nuova puntata di Avanti un altro e la reazione di una concorrente lascia perplesso lo studio, cosa è successo?

E’ in onda una nuova puntata di Avanti un altro, Paolo Bonolis e Luca Laurenti non perdono occasione di far ridere e divertire la gente che li segue ogni sera. E’ appena uscita una concorrente che ha fatto pensare il pubblico a casa per due motivi: uno per la sua storia e l’altro per il gesto inaspettato durante la puntata.

LEGGI ANCHE>>>Avanti un Altro, Bonolis si irrita: “Capisce che non è il caso?”

Avanti un altro: il gesto improvviso della concorrente

Da poco è iniziata una nuova puntata di Avanti un altro, sono già tanti i concorrenti che non sono riusciti ad arrivare all’obiettivo e tra questi c’è Simona, una delle partecipanti che ha lasciato perplessi i telespettatori. In studio nessuno sembra essersi accorto di nulla, ma a casa il gesto non è passato inosservato. La donna si è presentata come una mamma e moglie, chiama suo marito Pippi visto che è il suo soprannome. “Mio marito non ha più una dignità” afferma facendo riferimento al fatto che nessuno ormai lo chiama con il proprio nome. E poi arriva la Miss Luchetta Fantascienza. Come di consueto Luca Laurenti si trasforma in una barbie che arriva in studio, ogni volta in un ruolo diverso, a fare le domande ai giocatori. Durante la presentazione, sembra che la concorrente Simona si sia commossa. Molti hanno notato che mentre Miss Luchetta ballava e cantava intorno a lei, la donna piangeva tirando addirittura su con il naso. Da quel momento in poi non ha capito più nulla e non è riuscita a proseguire il gioco, tanto che Paolo Bonolis l’ha salutata per lasciare il posto al concorrente successivo.

LEGGI ANCHE>>>Avanti un altro, perplessità in studio: “I cosi finti?”, delirio in diretta

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Le lacrime della concorrente sono sfuggite a Paolo Bonolis, avrà sicuramente pensato che si trattasse di una risata.