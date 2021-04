Beautiful, anticipazioni puntata 26 aprile: la decisione di Sally

Beautiful, anticipazioni 26 aprile: dopo aver ricevuto la diagnosi dalla dottoressa Pennt, Sally prende una decisione molto sofferta.

Nelle ultime puntate di Beautiful, Sally ha ricevuto il responso della dottoressa Penny. La stilista soffre di una malattia incurabile (che tuttavia non sarà mai svelata all’interno della soap). Per Sally, la notizia è un brutto colpo: non solo le rimane poco tempo da vivere, ma non potrà nemmeno trascorrere i pochi mesi che le restano insieme a Wyatt. Katie, che l’ha incontrata per caso in ospedale e le è rimasta accanto tutto questo tempo, cerca di consolarla, ma sa che c’è ben poco che possa fare per addolcire la situazione.

Leggi anche -> Beautiful, anticipazioni americane: Sally in fin di vita, ma non tutto è come sembra

Beautiful, anticipazioni 26 aprile: Wyatt è preoccupato per Sally

Leggi anche -> La Casa di Carta 5: il triste addio di uno dei personaggi più amati (SPOILER)

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Sally deciderà di affrontare la morte dignitosamente. La stilista non vuole che Wyatt sappia della sua malattia e decida di restare al suo fianco solo per pietà. Nonostante le parole incoraggianti di Katie, Sally rimarrà irremovibile su questo punto e, anzi, chiederà all’amica di non far parola del suo segreto con nessuno, nemmeno con il marito Bill. Katie accetterà e le prometterà di stare al suo fianco fino alla fine.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che la felicità di Wyatt e Flo sarà guastata dal senso di colpa dello Spencer nei confronti di Sally. Anche Flo si sentirà in colpa e si chiederà se stiano facendo la cosa giusta a tornare insieme a dispetto della Spectra.