Precipita nel vuoto dal balcone: muore bambino di soli 14 mesi

Nella serata di venerdì, a Ponte Gardena, in provincia di Bolzano, un bambino di 14 mesi è morto dopo essere precipitato dal balcone di un’abitazione.

Un bambino di soli 14 mesi ha perso la vita nel pomeriggio di venerdì a Ponte Gardena, in provincia di Bolzano. Il piccolo, secondo quanto ricostruito, si trovava sul balcone di casa quando, per cause ancora da verificare, è precipitato nel vuoto dal secondo piano. Chiamati i soccorsi, sul posto sono arrivati i medici del 118 che hanno trasportato d’urgenza il bimbo in ospedale a Verona, dove purtroppo poco dopo è deceduto per le gravi ferite. Sulla drammatica vicenda sono in corso le indagini del carabinieri.

Dramma a Ponte Gardena, piccolo comune di circa 200 abitanti in provincia di Bolzano. Nella tardo pomeriggio di venerdì scorso, 23 aprile, un bambino di soli 14 mesi è morto dopo una caduta dal secondo piano. Stando a quanto riporta la redazione del quotidiano locale Alto Adige, il piccolo si trovava sul balcone di un’abitazione quando improvvisamente è precipitato nel vuoto finendo al suolo.

Lanciato l’allarme, sul posto, sono arrivati in pochi minuti gli operatori medici del 118 a bordo di un’ambulanza e dell’elisoccorso. Dopo le prime cure, il piccolo è stato elitrasportato presso l’ospedale di Verona, dove purtroppo il suo cuore ha smesso di battere poco dopo l’arrivo per via delle gravissime ferite riportate nella caduta.

Intervenuti presso l’abitazione anche i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica della tragedia.

Quanto accaduto ha sconvolto il paese in provincia di Bolzano. Il sindaco Philipp Kerschbaumer, scrive Alto Adige, ha espresso il cordoglio da parte di tutta la comunità ai genitori del piccolo, una coppia di origine moldava che ha altri due figli.