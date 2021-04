Platinette e il cambiamento assurdo, il segreto rivelato in diretta

Platinette ieri ospite di Barbara D’Urso ha raccontato per la prima volta il suo grande cambiamento fisico. Tutta la verità

Platinette, il personaggio sui generis interpretato da Mauro Coruzzi, è visibilmente cambiato rispetto al passato. Oggi l’artista si mostra nella duplice versione, personaggio con la parrucca bionda o anche con i suoi stessi panni solo e semplicemente come Mauro.

Proprio ieri è stato ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live a raccontare il suo decisivo cambiamento. In puntata si parla infatti di dieta e del fatto che, secondo quanto detto della conduttrice, la metà degli italiani ha intenzione di dimagrire. Su come fare ci ha pensato proprio Platinette che in diretta ha svelato come ha fatto a perdere tanti chili in poco tempo.

Erano anni che Mauro volevo ridefinire il suo corpo. Ci aveva già provato anni fa proprio tramite la trasmissione di Barbara D’Urso ma non c’era riuscito. Oggi, invece, ha eliminato ben 30 chili in sei mesi. “In un anno e mezzo ho perso fra i 60 e i 70 chili, con diversi passaggi -ha rivelato – Sembravo una balena arenata in spiaggia”.

Platinette dimagrito: ecco come ha perso tanti chili

Qual è stato il segreto di Platinette per perdere tutti questi chili? Innanzitutto, come lui stesso ha raccontato, si è sottoposto ad un intervento per la riduzione dello stomaco inserendo anche un palloncino gastrico. “Il concetto parte dal fatto che, se non ce la fai a fare da solo, fatti dare una mano – ha sottolineato ieri da Barbara D’Urso – Questa procedura inibisce il senso di fame, e permette di rispettare un regime alimentare studiato ovviamente”.

Un percorso non facile quello che l’artista ha intrapreso che ha spiegato che anche con l’intervento se si riacquistano le abitudini alimentari che si avevano una volta non si risolve nulla. Ecco perché ha deciso di intraprendere un percorso di analisi: “ho pensato che dovevo chiarire a me stesso cosa volevo fare negli anni che mi restano da vivere” ha chiarito.

Una consapevolezza non solo fronte della salute e dell’estetica ma soprattutto della resa fisica. “Quando metti alla berlina le tue incapacità nel dimagrire – ha concluso – sei stimolato a farlo in realtà”.