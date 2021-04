Stefano De Martino e Martina Miliddi, cosa c’è tra loro? Arriva la risposta

Stefano De Martino e Martina Miliddi: impazza il gossip su di loro e una presunta relazione. Cosa c’è di vero? Risponde l’ex allieva di Amici

È uno dei gossip più seguiti e chiacchierati del momento. Una sorta di deja-vu che alcuni telespettatori in parte hanno già visto. Si tratta del presunto flirt tra Stefano De Martino e Martina Miliddi, la ballerina del programma di Amici di Maria de Filippi ormai eliminata dalla scuola.

Lei come anche Rosa di Grazia son state tra gli allievi che maggiormente hanno attirato le critiche, da alcuni telespettatori ma soprattutto dalla temutissima maestra Alessandra Celentano. Martina, ballerina di latino, è stata bacchettata anche danno nota Carolyn Smith anche se nel corso del serale di Amici c’è sempre stata una persona che l’ha difesa e ha cercato di salvarla in ogni modo.

Parliamo di Stefano de Martino, il giudice che non ha mai nascosto un debole artistico per la ballerina. Per molti il debole andrebbe anche oltre il ballo tanto che per molti tra i due ci sarebbe un flirt, motivo per il quale Martina e Aka7Seven si sarebbero lasciati. Dopo tanto parlare in questi giorni è arrivata la risposta di Martina, vediamo cosa ha detto.

Stefano De Martino e Martina Miliddi insieme, la reazione di lei

Stefano De Martino e Martina Miliddi sono per tutti la nuova coppia che si è formata ad Amici. Per il ballerino che ora si è dato alla conduzione non sarebbe la prima volta che quel palco diventi per lui galeotto. Prima con Emma e poi con Belen, ad Amici è scoppiato l’amore. Ma siamo sicuri che lui che al momento odia il gossip, sia di nuovo caduto nella trappola?

Sui social impazzano i commenti: “Io punto Cinque Euro sul flirt tra Stefano De Martino e Martina a fine programma, so che vincerò” parte la scommessa su Twitter. C’è chi chiede poi di far capire proprio tutto: “Ma perché non fanno trapelare in casetta questo ipotetico flirt Stefano-Martina? Così Aka scrive un’altra canzone? Grazie”. E ancora: “Comunque ve lo dico secondo me c’è davvero l’inciucio Stefano-Martina, altro che Aka”.

Insomma i telespettatori sono quasi sicuri che tra i due ci sia del tenero. Martina cosa ne pensa? Durante una recente diretta Instagram alcuni fan le hanno chiesto delle spiegazioni sul flirt con il giudice di Amici. La ballerina prima è rimasta sorpresa, poi si è essa a ridere e ha detto: lei è “Aiuto, che dite, non sto capendo”.