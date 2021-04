Fine settimana di sangue sulle strade: un pulmino si è ribaltato e ha preso fuoco. A bordo c’erano 16 persone, 6 sono morte sul colpo

Anche questo fine settimana porta via con sè un tragico bilancio sulle strade, e non solo in Italia. Almeno sei persone sono morte e molte altre sono rimaste ferite in un drammatico incidente avvenuto su un’autostrada della Georgia, negli Stati Uniti. Un pulmino carico di passeggeri si è prima ribaltato su un fianco e poi ha preso fuoco.

L’incidente si è verificato subito dopo le 18.30 a circa 50 chilometri a nord-est di Atlanta. A bordo c’erano 16 persone. Alla vista del rogo, diversi automobilisti si sono fermati, sono scesi dalle loro vetture e hanno cercato di trascinare fuori i passeggeri del pulmino. Ma per alcuni di loro, lo schianto è stato fatale.

Pulmino si ribalta e prende fuoco sull’autostrada: il tragico bilancio

All’arrivo dei soccorsi, i Vigili del Fuoco si sono immediatamente dati da fare per domare il rogo che si era sviluppato. I medici invece hanno dovuto dichiarare il decesso di sei persone sul posto. Le altre dieci che viaggiavano sul pulmino sono state trasportate in diversi ospedali dell’area di Atlanta per ricevere cure immediate. Anche il guidatore di un’altra auto si era infortunato, ma dopo il primo soccorso dei paramedici, non ha avuto bisogno del ricovero.

I dettagli del disastro sono stati divulgati in un comunicato stampa del sergente Michele Pihera, della polizia della contea di Gwinnett, che ora indaga sull’accaduto. Gli investigatori proprio in queste ore stanno lavorando per determinare la dinamica dell’incidente, identificare tutte le vittime e raccogliere le testimonianze.

Crash Update: There are 6 reported fatalities in this incident. Several others were injured and transported to local hospitals. Investigators are urging witnesses to call 678-442-5653. Details: https://t.co/ycd69m4o80 https://t.co/sRJGq9QeFz pic.twitter.com/WDTPQq7bkw — Gwinnett County Police (@GwinnettPd) April 25, 2021

Tuttavia, secondo i primi rilievi effettuati sulla scena, il pulmino potrebbe non essersi schiantato da solo. La polizia crede infatti che un altro veicolo potrebbe essere stato coinvolto nell’incidente, direttamente o indirettamente. Si passerà all’esame delle telecamere autostradali per cercare di comprendere cos’è davvero successo.