Maria De Filippi sbotta ad Amici contro gli allievi: “Imparate il rispetto”. Oggi i ragazzi hanno partecipato ad una gara di canto e di ballo, ma qualcosa è andato storto

Maria De Filippi quest’anno sta riscuotendo un grandissimo successo con la ventesima edizione di Amici. Ci sono tantissimi talenti che faranno sicuramente strada, ma se nel loro campo sono bravissimi, sono davvero molto giovani e devono ancora crescere per tanti versi e per questo motivo Maria stessa sta cercando di educarli. Oggi, infatti, si è molto arrabbiata con Giulia, Serena e Alessandro per quanto accaduto poco prima della gara di ballo che avrebbero dovuto fare.

Maria De Filippi sbotta con gli allievi di Amici: “Vi avevamo dato degli orari”

Mentre i cantanti erano già pronti per esibirsi, i ballerini hanno fatto tardi per vestirsi e per truccarsi. Per questo motivo Maria è intervenuta poco prima che loro arrivassero per dire loro di tornare a casa: “Dovete imparare ad essere educati e rispettosi, le persone non possono aspettarvi in questo modo. Mentre voi fate tardi ci sono delle persone dietro le telecamere che vi aspettano, tutta la produzione che vi aspetta e questo non è rispetto. Per questo motivo la gara è annullata, così imparate la lezione“.

I ragazzi, afflitti da quanto accaduto con la conduttrice, sono ritornati in casetta e si sono sentiti tremendamente in colpa, soprattutto nei confronti di Samuele che era già pronto da ore. Alla fine, Maria ha deciso di farli partecipare ma solo dopo averli fatti cuocere un po’ nel loro brodo, per assicurarsi che avessero imparato la lezione.