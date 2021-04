Miriana Trevisan, “sempre più bella”: i fan sono incontenibili – FOTO

Miriana Trevisan e l’inafferrabile eleganza su Instagram, l’abito che la rende indimenticabile: una visione

Raffinatezza e sensualità sono qualità caratteristiche della meravigliosa immagine di Miriana Trevisan. Firma del suo successo, conquistato con l’esordio a Non è la Rai, e perseguito al fianco dei più prestigiosi nomi della televisione italiana, come Raimondo Vianello e Mike Bongiorno.

La bellezza della showgirl non ha mai smesso di sedurre i telespettatori, fino al suo allontanamento dai riflettori. Assenza che colma sui social, dove invece è molto attiva e dimostra ancora oggi il suo intramontabile fascino. L’ultimo scatto ne è un esempio: una visione indimenticabile.

LEGGI ANCHE–> “Scendo in vasca anch’io” Justine Mattera in costume è qualcosa di sublime

Miriana Trevisan, sensualità e fascino

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miriana Trevisan (@mirianatrevisan)

LEGGI ANCHE–> “Auguri, amore mio”. Antonella Clerici festeggia un compleanno speciale – FOTO

Miriana Trevisan ha pubblicato su Instagram uno scatto che è pura visione. Ritratta in tutta la sua eleganza, compone un’immagine di assoluta bellezza, senza tempo e collocazione.

L’abito indossato, in perfetta armocromia con la modella, vanta le grafiche tonalità del bianco, nero e rosso, in un mix tra il classico e moderno. Composto dal corpino in satin con scollo a cuore, che evidenzia il generoso décolleté, presenta l’ampia gonna a ruota plissettata, che lascia la visuale delle gambe da sogno della showgirl.

I dettagli sono curati e mai lasciati al caso, come le unghie rosse in abbinamento al vestito e agli accessori, ma soprattutto al fiammante rossetto che colora il disegno perfetto delle sue labbra.

A completare il make up, lo smokey eyes nero a intensificare lo sguardo, tanto da renderlo definitivamente ipnotico. Valorizzato ancor di più dalla frangia irregolare, alla quale si accompagnano alcune ciocche lasciate ricadere dal raccolto della chioma corvina.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miriana Trevisan (@mirianatrevisan)

I fan sono incontenibili dinanzi a tale spettacolo, e la loro ammirazione esplode nei commenti: “Fantastica“, “Sensuale“. Ma uno in particolare definisce il magico potere di Miriana Trevisan: “Sei sempre più bella“.