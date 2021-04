Can Yaman-Diletta Leotta, doccia gelata per l’attore: novità eclatanti

Brutta notizia per l’amatissimo attore Can Yaman: la sua ex fiamma Diletta Leotta avrebbe già intrapreso una nuova relazione.

Can Yaman e Diletta Leotta hanno formato una delle coppie più amate dai fans. L’attore è probabilmente uno degli uomini più desiderati al mondo: la sua bellezza, il suo fascino e il suo fisico scultoreo hanno stregato. Il turco ha realizzato alcune serie televisive che hanno ottenuto un successo incredibile e numeri pazzeschi.

La conduttrice di Dazn e il 31enne avevano anche programmato il matrimonio per il prossimo agosto. Poi, però, è arrivata una brusca frenata nella loro storia d’amore: mentre il nativo di Istanbul si recava nella sua terra natia con un volo per riabbracciare la famiglia, la siciliana decise di togliersi l’anello. In questi giorni, è arrivata una doccia gelata per l’attore: la Leotta avrebbe già trovato un nuovo amore

Can Yaman, doccia gelata per l’attore: novità incredibili

Diletta Leotta, nel bene o nel male, è sempre al centro del gossip. La nativa di Catania, dopo la rottura con Can Yaman, avrebbe già trovato un nuovo amore. Stando ad alcune indiscrezioni, sarebbe iniziata una storia tra la bella giornalista ed il figlio del proprietario della Roma Ryan Friedkin. La classe 1991 decise di scrivere un lunghissimo post sui social per spiegare la sua posizione.

“Leggendo le falsità acchiappa-click sui giornali che mi vengono riservate quotidianamente, chiunque può pensare che io sia una mangiauomini, una donna incapace di amare. Ed è inaccettabile”, si leggeva in un estratto del post. Tra i commenti su Instagram, spiccava anche un cuore postato da Can Yaman. Nonostante il suo pesante sfogo sul web, le indiscrezioni sarebbero state tuttavia confermate.

Il Settimanale Oggi, che sarà in edicola domani, pubblicherà la foto del bacio tra Diletta Leotta e Ryan Friedkin. Al momento non è possibile stabilire se tra i due c’è soltanto un flirt o qualcosa di più serio.