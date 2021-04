Chi l’ha visto, caso Martina Rossi. Il padre: “Hanno vinto anche le donne”

Durante la puntata del 28 aprile di Chi l’ha visto, il programma di Rai Tre condotto dalla giornalista Federica Sciarelli, si torna a parlare del caso di Martina Rossi. La ragazza è caduta dal sesto piano di un hotel di Palma de Maiorca dove si trovava in vacanza con due amiche il tre agosto 2011.

Il 28 aprile al tribunale di Firenze durante il processo di appello bis i giudici hanno condannato a tre anni di reclusione Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi per tentata violenza sessuale di gruppo.

E’ quasi giustizia per Martina Rossi

“I suoi genitori hanno combattuto perché era stato detto loro che si era suicidata poi che aveva aggredito i due ragazzi che erano nella sua stanza. Hanno dovuto combattere perché il corpo è stato ritrovato in Spagna. Oggi c’è stata la sentenza dell’appello. Dopo le dichiarazioni sguaiate di questi giorni, sentire questi genitori con la loro compostezza fa tanto piacere“.

Con queste parole Federica Sciarelli introduce la notizia della sentenza della corte d’Appello bis di Firenze.

Secondo i giudici Martina Rossi, 23 anni, stava tentando di sfuggire a un tentativo di stupro. Così è precipitata dal sesto piano dell’hotel in cui alloggiava con le sue due amiche. “Tentato stupro e morte in conseguenza di altro reato”. Questo il capo di imputazione al processo di primo grado che si era celebrato ad Arezzo il 14 dicembre del 2018. Gli imputati Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi erano stati condannati a sei anni di carcere. L’accusa di morte in conseguenza di altro reato è stata dichiarata prescritta.

“Han finto anche le donne“, dice il padre di Martina Rossi dopo la sentenza. “Vorrei solo un po’ di giustizia per Martina“, dice la madre che esce addolorata dal tribunale di Firenze.