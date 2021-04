I Soliti Ignoti, la partita di Sigfrido Ranucci: “Che peccato”

Ospite di Amadeus a “I soliti ignoti” del 28 aprile c’è il giornalista e conduttore della trasmissione Report Sigfrido Ranucci.

Dallo studio di Report, in cui conduce il programma di Rai 3 dedicato alle inchieste, Sigfrido Ranucci diventa un concorrente e gioca nello studio de “I Soliti Ignoti” per vincere una somma di denaro da devolvere alla fondazione italiana per l’autismo.

Da Report a I Soliti Ignoti: la partita incredibile del giornalista Sigfrido Ranucci

Prima di iniziare la sua partita il giornalista e conduttore, che raccoglie l’eredità di Milena Gabanelli, vuole subito ringraziare i colleghi “che per raccontare quello che accade nel mondo soprattutto in questo momento di pandemia rischiano ogni giorno“.

Poi inizia la partita in un modo molto soft perché il primo ignoto è una signora di nome Sharon che si presenta vestita da pasticciera. Chiaramente, lei lavora in una pasticceria nel ghetto ebraico di Roma.

Il giornalista segna il suo primo punto e mette da parte 6.000 euro. Gisella è l’ignoto numero due. La donna ha 42 anni ed è nata a Siracusa. Il suo abbigliamento non suggerisce nessuna professione in particolare così Sigfrido Ranucci chiede l’aiuto degli indizi.

La signora Gisella nel suo passaporto ha 32.000 euro ma il giornalista sbaglia e non indovina la professione della signora. Anche l’ignoto numero tre è una donna, Sara, 28 anni, nata a Fermo nelle Marche.

Anche in questo caso il giornalista chiede l’aiuto dei tre indizi e con l’ignoto numero tre, così come quello precedente, sbaglia ancora e perde tutto perché la signora nel passaporto ha il primo imprevisto della serata.

L’ignoto numero quattro è un uomo dal look eccentrico. Eppure, nonostante l’incontro ravvicinato, il giornalista è in difficoltà e anche in questo caso sbaglia.

A questo punto il giornalista è ancora a zero euro e arriva l’ignoto numero cinque che è una donna dall’aspetto molto elegante ma pare che Sigfrido Ranucci non riesce a portare a casa nemmeno un euro.

L’unica nota positiva è che non ci sono più imprevisti dunque il suo montepremi non verrà più azzerato. Sempre che riuscirà a indovinare qualcosa. Con l’ignoto numero sei la partita inizia a decollare perché il giornalista riesce a indovinare la sua professione.

Restano adesso gli ultimi due ignoti. Il giornalista però, fortunatamente, riesce a mettere da parte 27.000 euro indovinando le professioni degli ultimi due concorrenti. Con questa somma Sigfrido Ranucci arriva all’ultima fase del quiz cioè quella del parente misterioso.

A questo punto fa il suo ingresso il parente misterioso che è un uomo di mezza età. Sigfrido Ranucci lo scruta attentamente ma non riesce proprio a scovare delle somiglianze. “Qua ci vuole la squadra investigativa di Report“, scherza Amadeus.

Anche in questo caso Sigfrido Ranucci sbaglia e perde tutto non potendo devolvere numero un euro alla fondazione italiana per l’autismo.