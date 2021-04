Chiara e Valentina Ferragni nel mirino: “Ridicole e offensive”. Web in tilt. Tutto è partito da alcune foto che le due sorelle hanno pubblicato sul loro fisico

Chiara e Valentina Ferragni sono due delle sorelle più amate del mondo del web, ma ovviamente anche più criticate. Da più di un anno Valentina viene presa di mira sui social perché, a detta di qualcuno, il suo fisico non rientra proprio nei canoni tradizionali, e c’è qualcuno che invece se la prende direttamente con lei anche se non è responsabile degli insulti che riceve dalla gente. A lei si è aggiunta anche Chiara, che ha appena partorito e che ha pubblicato un video sui social per invogliare le donne ad amare il proprio fisico.

Chiara e Valentina Ferragni criticate dal web: polemica in corso

Le due sorelle sono state attaccate sui social perché i loro fisici non sono così male come dicono, ma il senso dei messaggi che cercano di mandare sui social è molto chiaro: tutte le donne si sentono a disagio nel proprio corpo, non importa se c’è di peggio, e anche Chiara che ha appena partorito fa fatica a vedere il proprio fisico cambiato dalla gravidanza appena terminata. Se da una parte sono state molto insultate su Twitter perché: “Non c’è niente da accettare o da normalizzare, questo è protagonismo su un tema che non le può toccare“, ci sono anche tanti altri che hanno difeso le due sorelle facendo notare quando sia sbagliato l’atteggiamento di chi le critica per questo.

Valentina e Chiara, tra l’altro, non si rendono affatto protagoniste di questo tema come qualcuno suggerisce sui social e le persone che le hanno difese ci hanno tenuto a sottolinearlo.