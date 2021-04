Giovedì sbarcherà ufficialmente in Honduras come nuovo naufrago dell’Isola dei Famosi: scopriamo qualcosa in più su Ignazio Moser

Tutto è pronto per il suo arrivo, Ilary Blasi ha annunciato al termine della scorsa puntata dell‘Isola dei Famosi che giovedì sera sbarcherà in Honduras un nuovo naufrago particolarmente atteso dal pubblico. Si tratta di Ignazio Moser che dopo essere rimasto bloccato in Messico per diversi giorni riuscirà finalmente ad approdare sull’isola. Ma scopriamo qualcosa in più sul giovane, ormai divenuto negli ultimi anni un personaggio televisivo e pubblico a tutti gli effetti.

Chi è Ignazio Moser: carriera e vita privata

Una famiglia di ciclisti professionisti quella dei Moser, Ignazio è infatti figlio del noto Francesco Moser del quale decide di seguire le orme fin da piccolo. Nel corso degli anni partecipa a campionati mondiali e gare ciclistiche, ottenendo anche ottimi risultati. Sebbene rimane una grande passione, il giovane decide che lo sport non sarà il suo futuro e si ritira nel 2014 dedicandosi all’attività di famiglia.

Eppure sarà proprio il ciclismo ad avvicinarlo al mondo televisivo nel 2017 quando venne scelto come opinionista su Rai2 per commentare il Giro d’Italia. Nello stesso anno arriva la svolta che gli permette di entrare nel mondo dello spettacolo ovvero la partecipazione al Grande Fratello Vip. In quell’occasione si fa conoscere dal grande pubblico e soprattutto fa molto discutere per la storia nata all’interno del reality con Cecilia Rodriguez, sorella di Belen. All’epoca la modella era ancora fidanzata con il suo ormai storico ex Francesco Monte, che lasciò in diretta in seguito alla passione nata proprio con Ignazio.

Nonostante la poca fiducia che i telespettatori riponevano nei confronti di questa storia, tra alti e bassi, Ignazio e Cecilia stanno insieme da allora. La storia precede oggi a gonfie vele tanto da pensare di fare il grande passo: quello del matrimonio.

Dopo numerose trattative Ignazio ha accettato di prendere parte nuovamente a un reality, quello dell’Isola dei Famosi e il suo arrivo, atteso per domani giovedì 29 aprile, porterà sicuramente scompiglio all’interno del gruppo.