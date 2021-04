Ilary Blasi compie 40 anni: Totti romantico le dedica commoventi parole

Ilary Blasi spegne oggi 40 candeline. Tra gli auguri spicca sui social la dolce dedica da parte di Totti. Subito è boom di like.

Sono 40 le candeline spente oggi da Ilary Blasi. Innumerevoli gli auguri per la conduttrice. Tra questi spicca sui social la dolcissima dedica da parte di Francesco Totti. Un post in l’ex calciatore si mostra felice al fianco della compagna.

“La metà degli anni li abbiamo passati insieme. Ora sei arrivata ai 40. Abbiamo costruito fondamenta della nostra casa, ora dobbiamo aggiungere i mattoni. Ci aspetta tanta vita insieme! Auguri amore mio”, le commoventi parole di Totti condivise nella didascalia.

Subito è boom di like. I commenti superano i poche ore i sei mila. Poi nelle storie Francesco condivide un dolce video composto da immagini che lo ritraggono al fianco di llary. Sulla sua seguitissima pagina Instragram sovente condivide dediche per la moglie.

Ilary Blasi e Francesco Totti: innamorati più che mai

Di recente Ilary Blasi, ospite a Verissimo, aveva raccontato come il marito, dopo tanti anni, la guardi con gli stessi occhi. La loro storia è nata 20 anni fa. La freccia di cupido aveva colpito Totti fin dalla prima volta che aveva visto Ilary attraverso lo schermo.

La Blasi infatti all’epoca lavorava nel programma di “Passaparola” come letterina. Fidanzatissima, aveva conosciuto il campione in un incontro veloce con altre persone in un pub. Un incontro non proprio dei più fortunati visto che Ilary era molto preoccupata per la perdita del suo cellulare.

Da lì un corteggiamento serrato da parte di Francesco aveva preso il via. Quest’ultimo le aveva regalato un biglietto per il derby Roma-Lazio. Durante la partita, dopo aver segnato goal, il calciatore aveva sollevato la sua maglia mostrando la dedica “sei unica” rivolta alla Blasi. Nel 2005 la coppia si era sposata per poi dare alla luce i figli Christian, Chanel e Isabel.

Un amore destinato a perdurare in tutti questi anni. La coppia, spesso paragonata a Raimondo e Vianello, è sempre più affiatata.