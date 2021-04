Tragedia nel cantiere Amazon: un morto e tre feriti

Questa mattina, un operaio è morto e tre colleghi sono rimasti feriti in un drammatico incidente sul lavoro all’interno del cantiere della logistica Amazon di Alessandria.

Ennesimo incidente mortale sul lavoro in Italia. Questa mattina un operaio ha perso la vita ed altri tre colleghi sono rimasti feriti mentre lavoravano nel cantiere della logistica Amazon, dietro polo commerciale Marengo Retail Park di Alessandria. Ancora da chiarire le cause e le dinamiche della tragedia, ma dalle prime ricostruzioni, pare sia crollata una parte della struttura. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i sanitari del 118 ed i carabinieri.

Un morto e tre feriti, questo il tragico bilancio dell’incidente sul lavoro verificatosi questa mattina, giovedì 29 aprile, presso il cantiere della logistica Amazon, dietro polo commerciale Marengo Retail Park di Alessandria. Stando alle prime informazioni, come riporta la stampa locale e la redazione di Sky Tg24, a causare la tragedia sarebbe stato il crollo di una parte della struttura, ma la dinamica è ancora da chiarire.

Lanciato l’allarme, presso il cantiere sono arrivati gli operatori sanitari del 118 ed i vigili del fuoco che hanno avviato le operazioni di soccorso. Per la vittima, di cui non è stata resa nota l’identità, non ci sarebbe stato nulla da fare, mentre i tre operai feriti sono stati trasportati presso il pronto soccorso dell’ospedale del capoluogo di provincia piemontese per le cure del caso.

Intervenuti anche i carabinieri che si stanno occupando degli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica della tragedia e verificare se fossero state rispettate tutte le norme di sicurezza all’interno del cantiere.

Quello verificatosi stamattina è il terzo incidente sul lavoro in Piemonte negli ultimi giorni. Martedì un operaio di 56 anni era morto sotto gli occhi del fratello in un cantiere a Vinovo dopo essere stato travolto da alcune lamiere. Ieri, invece, un 59enne è precipitato da un’altezza di 7 metri all’interno dello stabilimento Teksid di Carmagnola (Torino) e si trova ora ricoverato in gravissime condizioni.