Anna Tatangelo colpisce ancora con i suoi outfit bomba e il suo sex appeal che non ha eguali. E’ una forza della natura

Anna Tatangelo è un fiume in piena in questi giorni. La cantante di Sora è felicissima per il lancio del suo nuovo singolo. Mancano meno di 24 ore all’uscita ufficiale di “Serenata” che da domani sarà disponibile per essere ascoltato e scaricato sulle piattaforme. È stata la stessa Anna ad annunciarlo su Instagram dove la seguono quasi due milioni di follower.

Tutti letteralmente impazziti per la copertina di un singolo che si preannuncia essere una vera bomba atomica come del resto si mostra proprio lei, vestita di bianco, con una tuta ma con tacchi a spillo e perizoma provocante in evidenza che spunta appositamente fuori dai pantaloni. Li vuole provocare tutti Anna con il suo sex appeal che negli ultimi tempi è più acceso che mai.

Lo ha dimostrato anche nelle puntate di Name That Tune – Indovina La Canzone, la trasmissione in onda ogni mercoledì su Tv8 condotta da Enrico Papi. Un avvincente game show musicale tra due squadre che vede l’ex di Gigi D’Alessio come una concorrente imbattibile. Anna sa tutte le canzoni, le basta una nota per capire di che brano si tratta lasciando gli avversari impietriti. E ieri sera è andata in onda una nuova puntata. Il risultato per la sensuale cantante? Un’esplosione di passione.

Anna Tatangelo è spaziale, tutti la amano