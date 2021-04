La bella Dayane Mello ha condiviso una foto in cui appare bellissima in mezzo ad un parco naturale in tenuta sportiva

La modella Dayane Mello appare sempre più bella, l’ultima sua foto su Instagram la ritrae in mezzo alla natura. Indossa leggings viola e anfibi neri, davvero alla moda e bellissima. La ex corteggiatrice e concorrente del Grande Fratello Vip, Sonia Lorenzini commenta:”Che gambe”. I commenti per la Mello sono tantissimi e tutti positivi:”Amore sei di una bellezza unica, ti auguro ogni bene possibile perché te lo meriti con tutto il cuore”.

Dayane Mello ospite al programma di Giulia Salemi

La Mello è stata la prima ospite del programma condotto da Giulia Salemi, “Salotto Salemi”. Dayane ha condiviso una foto che ritrae le due insieme e ha scritto una dedica:“Orgogliosa della mia gatta persiana Giulia Salemi..sono onorata di essere stata l’inaugurazione del tuo programma..spero che avete capito quanto ci siamo divertite e vogliamo divertirci con voi..vi è piaciuto il programma?”. Le due hanno chiacchierato amabilmente e tutto sembrava filare liscio, finché la Mello non ha messo in imbarazzo Giulia con una domanda. La modella infatti senza troppe parole è arrivata al succo della questione e ha chiesto all’amica se ha raggiunto l’orgasmo con Pierpaolo Petrelli.

La domanda della Mello non nasce totalmente a caso, deriva da una confessione fatta dalla Salemi all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La Salemi avrebbe confessato di avere un problema intimo, evidentemente non è mai riuscita a raggiungere quel livello di piacere con nessun uomo. La sua risposta non tarda ad arrivare nonostante l’imbarazzo visibile sul suo volto. Inevitabile però a quel punto rispondere e quindi con tutto il coraggio la Salemi ha risposto che si, il vincitore è Pierpaolo Pretelli. Colui che ha fatto provare forti emozioni alla ragazza di ogni genere insomma.

Il video di questo momento alquanto imbarazzante è diventato virale in un secondo. Effettivamente è davvero memorabile come conversazione in un programma visto da moltissime persone su una delle reti più famose e di successo, Mediaset. Però al pubblico non dispiace questo momento di intimità fra amiche, anzi è molto gradito. Le confessioni dei personaggi noti sono sempre di grande interesse.