Dopo quasi quindici giorni di assenza, Ignazio Moser ricompare con un videomessaggio sui social. Il modello 28enne manda un caloroso saluto ad un ex naufrago ed ex inviato dell’Isola dei Famosi.

Il bellissimo modello 28enne Ignazio Moser, fidanzato di Cecilia Rodriguez, dopo la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip sta iniziando una nuova avventura. Da questa sera farà parte del cast del noto e seguitissimo programma l’Isola dei Famosi.

Da qualche giorno Ignazio è in Honduras, per un contrattempo la sua partecipazione al programma è slittata di una settimana, avrebbe dovuto sbarcare sull’isola il 26 aprile ma per un disguido è stato bloccato in Messico.

Ma il gran giorno è arrivato! Questa sera metterà piede sulla famosa isola.

Finalmente ci siamo, Ignazio Moser sarà un concorrente dell’Isola dei Famosi

Ignazio Moser è il bellissimo fidanzato di Cecilia Rodriguez ex gieffino, questa sera inizierà la sua avventura all’Isola dei Famosi. Il modello è in Honduras da qualche giorno ed è pronto per entrare nel vivo dello show televisivo.

Moser è ancora in hotel e ha mandato un videomessaggio a Stefano Bettarini: “Grande Stefanone, qui in Honduras manchi a tutti, chiedono tutti di te. Grazie per tutti i consigli, speriamo di vederci il più tardi possibile, sei sempre il numero uno, ciao!”. L’ex calciatore ha condiviso i dolce pensiero nelle sue storie di Instagram.

L’ex calciatore Bettarini è stato inviato dell’Isola nel 2017 e nel 2018, teneramente manda “buona fortuna” all’amico Moser che si augura un’Isola unica e vincente.