Raoul Bova, lo strappo non riesce: in due si avvicinano. L’amara delusione

Alberto Angela contro Raoul Bova: sfida in termini di auditel e percentuali di share. Chi sarà il trionfatore degli ascolti della serata di ieri 28 Aprile? Gli italiani hanno decretato la loro preferenza. Scopriamo tutti i dati

Alberto Angela contro Raoul Bova. No, non si tratta di una battaglia su chi dei due sia il sex symbol più apprezzato, sebbene entrambi raccolgano consensi diffusi sotto quel punto di vista. Il divulgatore culturale e l’acclamato attore sono stati messi in schieramenti opposti, loro malgrado. I palinsesti Rai e Mediaset hanno giocato le loro carte migliori per vincere la battaglia dell’auditel.

Alberto Angela ha saputo incantare come sempre il pubblico con il programma Ulisse: Il piacere della scoperta su Rai Uno. La puntata di ieri sera, intitolata “Sei regine per Enrico VIII”, ha avuto come focus principale la storia del monarca britannico della dinastia Tudor.

Raoul Bova è protagonista della coinvolgente serie Buongiorno, mamma!, andata in onda su Canale 5, in cui si raccontano le vicende della famiglia Borghi attraverso un viaggio temporale che parte dal 1995 ai giorni nostri.

Chi sarà stato incoronato campione di ascolti?

Dati ascolto del 28 Aprile 2021. Chi è il campione dell’Auditel

A vincere la sfida è Raoul Bova con Buongiorno, Mamma! per una manciata di spettatori. Si sono sintonizzate su Canale 5 circa 3.464.000 persone (16.2% di share) contro le 3.190.000 che, invece, hanno preferito guardare Ulisse, il piacere della scoperta su Rai Uno (13.9% di share).

Una vittoria si, ma decisamente non schiacciante. Bene anche Chi l’ha visto?. Il programma di Federica Sciarelli ha interessato 2.392.000 spettatori pari a uno share del 10.6%.

Rai Due ha mandato in onda La Risposta è nelle Stelle che ha interessato 981.000 spettatori pari al 4.2% . Su Italia 1 è stato trasmesso Scontro tra Titani che ha intrattenuto 961.000 spettatori (4% di share).