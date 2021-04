Mara Venier arrabbiatissima non ci sta e si sfoga sui social: “Che devo fare?”

Mara Venier ha voluto affidare ai social un suo personalissimo sfogo dal quale è evidente tutta la sua rabbia

Mara Venier non ci sta e confessa al suo pubblico di Instagram tutta la sua frustrazione. Non è un caso che la signora di Domenica In abbia deciso di rivolgersi direttamente ai suoi fan pubblicando dei contenuti sui social. Questi ultimi infatti sono da tempo diventati i canali più amati da “zia Mara” per mantenere un contatto, che ogni giorno si fa sempre più stretto, con i suoi tanti ammiratori.

Il suo profilo Instagram ad esempio conta oltre 2 milioni e duecento mila follower a dimostrazione del grande affetto che circonda la Venier anche a telecamere spente. In giro per Roma insieme al marito Nicola Carraro la presentatrice, evidentemente esasperata, ha voluto far conoscere la sua frustrazione proprio attraverso le stories del famoso social network. Il motivo di tanta rabbia sarebbero in effetti gli scarsi risultati ottenuti con la dieta che sta seguendo negli ultimi tempi.

Lo sfogo di Mara Venier su Instagram

“Non dite che sono pigra” ha esordito Mara Venier nel video pubblicato nelle sue stories di Instagram. L’amata conduttrice si è ripresa mentre si dedica, insieme al marito, alla passeggiata quotidiana che le è stata “prescritta” per accompagnare il nuovo regime alimentare. Mara si mostra molto infastidita dagli scarsi risultati raggiunti dopo tre settimane di dieta e camminata tutte le mattine senza veder andare via neppure un etto. Per una buona forchetta e un’ottima cuoca com’è la Venier non dev’essere certamente facile riuscire a seguire alla lettera i consigli che i nutrizionisti le hanno dato. Secondo alcune indiscrezioni infatti i professionisti dell’alimentazione le avrebbero dato da seguire una dieta a base proteica.

Addio o quasi a zuccheri come i carboidrati, la sua tavola sembra che possa accogliere solo carne magra, uova e pesce accompagnati da abbondanti porzioni di verdura. Al bando patate, carote, barbabietole mentre in modo limitato le sono concessi i legumi. Cinque pasti al giorno di cui due sono spuntini nei quali Mara sembra possa mangiare un frutto oppure uno yogurt scremato. Il tutto unito alle lunghe camminate dove può godere del panorama mozzafiato di Roma.