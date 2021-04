Uomini e Donne, cavaliere linciato da Tina: “Vuoi solo sederti al centro”

Uomini e Donne. Tina Cipollari, da poco tornata in trasmissione, non risparmia le critiche e si scatena contro un noto cavaliere: “Vuoi solo sederti al centro”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Dopo un’assenza durata svariate settimane, a causa del trasloco a Torino, Tina Cipollari è tornata ad animare lo studio di Uomini e Donne. La storica opinionista, che negli anni non si è mai fatta mancare nulla, è nota per il proprio carattere schietto e irascibile. Memorabili sono le liti che la donna ha innescato nei confronti di Gemma Galgani, bersaglio prediletto delle sue pungenti critiche.

Quest’oggi, durante l’appuntamento quotidiano della celebre trasmissione, la Cipollari non si è trattenuta e ha detto la sua in merito ad un cavaliere di cui non ha una buona opinione. L’uomo, che è in trasmissione dallo scorso settembre, è stato più volte criticato per via delle sue frequentazioni prive di serie intenzioni. Tina, che si è detta stanca del suo atteggiamento, lo ha attaccato di fronte a tutti: “Quello che fai è solamente un modo per sederti al centro!“.

LEGGI ANCHE —> Uomini e Donne anticipazioni 29 aprile: Massimiliano lascia il programma?

Uomini e Donne, Tina vs Biagio: “Vuoi solo la visibilità”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

LEGGI ANCHE —> “L’ho mollata io” a Uomini e Donne la sconvolgente verità

Biagio Di Maro è il cavaliere che, nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne, ha scatenato le ire di Tina Cipollari. Il suo percorso all’interno del programma è iniziato lo scorso settembre. Il partenopeo, che ha sceso le scale per conoscere Gemma Galgani, è poi rimasto in trasmissione per dedicarsi ad altre frequentazioni, ciascuna delle quali è miseramente fallita. Proprio per questo motivo, il cavaliere ha attirato le critiche degli opinionisti, che non lo reputano veritiero.

Attualmente, Biagio sta uscendo con Sara, con la quale sono tuttavia subentrati non pochi problemi. Di Maro, che inizialmente aveva manifestato la volontà di conoscere altre donne, ora sembra disposto a dedicarsi solamente a lei. Questi suoi ripetuti cambi di posizione non convincono affatto Tina Cipollari, che quest’oggi si è ferocemente scagliata contro di lui. “Tutto quello che fai lo fai solo per sederti al centro” – ha tuonato la bionda opinionista – “Non sei mai entrato qua dentro con l’obiettivo di uscire con una donna. Vuoi solo la visibilità“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Il cavaliere ha naturalmente contestato le accuse di Tina, provando a farle comprendere il suo reale interesse nei confronti di Sara, a cui tra l’altro ha fatto pervenire un dono. La Cipollari si è tuttavia rivelata inamovibile: la sua idea su Biagio non cambierà tanto facilmente.