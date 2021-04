Tommaso Zorzi e la nuova proposta accattivante: ” Potrei andare”

Arriva una nuova proposta per Tommaso Zorzi, l’opinionista dell’Isola dei famosi farebbe di tutto pur di essere al centro dell’attenzione…addirittura naufrago?

Non ha fatto in tempo ad uscire dalla casa del Grande Fratello Vip che già il suo futuro era scritto. Tommaso Zorzi oltre a conquistare la vittoria del reality di Alfonso Signorini, si è aggiudicato anche il consenso dei fan che lo hanno supportato fin dal primo momento. Oggi il ragazzo è impegnato come opinionista all’Isola dei famosi ma qualcuno lo vedrebbe meglio come naufrago direttamente nelle Honduras, ci sono possibilità che succeda una cosa del genere?

LEGGI ANCHE>>>Il Punto Z, ospite d’eccezione per Tommaso Zorzi: una sorpresa speciale

Tommaso Zorzi il nuovo naufrago, quando?

LEGGI ANCHE>>>Tommaso Zorzi contro Matteo Salvini, lui risponde: scontro social

A mettere la pulce nell’orecchio è stata la sua collega Iva Zanicchi che durante il programma Punto Z, condotto dall’influencer milanese, ha lanciato una proposta accattivante a Zorzi: “Io propongo alla direzione Mediaset a ai vertici di mandare almeno una settimana Zorzi sull’Isola dei Famosi. Vai che tiri su gli ascolti. – afferma – Io l’ho già buttata lì. Ma sai che se vai tu sull’isola ti diverti e li strapazzi tutti. Io lavoro ai fianchi di Ilary e Cenci e dei capi. Tu non sai niente, non dire niente a nessuno ed io da domani comincio a buttare l’amo”. Se n’è uscita così la cantante che non vede di gran lunga i naufraghi concorrenti e sa che gli ascolti sono scesi al 17% di share. Dopo la richiesta Zorzi ha risposto prontamente: “Non dirlo che magari ti ascoltano. Magari una settimana. – non ha rifiutato – Dato che adesso entra un mio carissimo amico Ignazio Moser e sapendo che c’è lui potrei andare”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Punto zeta (@ilpuntozeta)

Chissà se la direzione accetti la proposta della Zanicchi. Tommaso Zorzi naufrago potrebbe essere la svolta del programma, ma per il momento è solo un desiderio.