“Monumentale” Barbara Pedrotti è un posteriore da favola-FOTO

La bella conduttrice Barbara Pedrotti appare incantevole mentre esce da un’auto rossa con indosso dei tacchi vertiginosi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara Pedrotti (@barbarapedrotti)

Barbara Pedrotti è sensuale e bellissima con una tuta beige indosso e tacchi alti bianchi a spillo. Esce da un’auto rossa fiammante e scrive nella didascalia:“Ciao ragazzi! Gioco d’anticipo vi ricordate vero l’appuntamento di sabato con drive up? Io come sempre vi aspetto. Nel frattempo eccovi due scatti tratti dal backstage”. Dunque svelato il motivo per cui era dentro un’auto, era per un appuntamento con il programma Drive Up per cui è inviata.

LEGGI ANCHE>>>Lo sfogo di Diletta Leotta. Dopo la Lucarelli, l’attacco di un altro personaggio famoso

Barbara Pedrotti vita privata e carriera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara Pedrotti (@barbarapedrotti)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> “Spero di vederti su un Roma Catania” Laura D’Amore con lei il volo è più bello-FOTO

La bella conduttrice Barbara Pedrotti si è laureata all’Università di Trento in Mediazione linguistica per le imprese e il turismo. Si è dedicata ad imparare le lingue straniere perché ama viaggiare. La sua carriera in televisione inizia inaspettatamente come tronista a Uomini e Donne, il famoso programma di Maria De Filippi. Lo sport è sempre stato importante per lei e una vera e propria passione. Pratica nuoto, Thai boxe e anche ciclismo. Per i suoi 18 anni le è stata regalata la partecipazione al GP del Mugello. Questo da un’idea chiara su quanto effettivamente sia appassionata di sport e motori. Merito di questa passione è da attribuire ai genitori che fin da quando era piccola, la portavano a vedere le gare di Formula 1 e il Motomondiale.

Il suo mito è Ayrton Senna. La Pedrotti ad oggi è una giornalista per SkySport ed è inviata per Drive Up che va in onda ogni sabato su Italia uno. La sua partecipazione al programma è arrivata recentemente. Infatti il 7 aprile lo ha annunciato su Instagram con una foto che la ritraeva all’interno di una BMW con mini abito e tacchi a spillo. Nella didascalia ha comunicato la sua novità:“Finalmente posso condividere con voi una bella novità..dal 17 aprile entrerò a far parte della fantastica squadra di Drive Up in onda alle 13.40 su Italia 1. Sapete quanto io ne sia entusiasta.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara Pedrotti (@barbarapedrotti)

Non vedo l’ora di cominciare e so che sarete al mio fianco anche in questa nuova avventura. Nel frattempo, in questa intervista, vi svelo qualche curiosità in più”. La Pedrotti su instagram è molto seguita, ha 273 mila followers. Condivide molte foto sul lavoro, accanto ai suoi motori.