Detto Fatto arriva la novità clamorosa: la trasmissione chiude

Detto Fatto è un programma seguitissimo dagli italiani che viene solitamente trasmesso nel primo pomeriggio. Dalla settima edizione, il format in cui vengono affrontate tematiche diversissime (alimentazione, salute, benessere, economia, arredamento, e tanto altro) è condotto da Bianca Guaccero.

La conduttrice nata a Bitonto, da circa tre settimane, ha lasciato il timone a causa del Covid-19. La 40enne è in quarantena da più di 3 settimane e anche l’ultimo tampone non ha dato l’esito sperato: la pugliese è ancora “debolmente positiva”. Bianca, tuttavia, prende comunque attivamente parte a Detto Fatto intervenendo da casa. Nel corso della puntata di oggi, tuttavia, è arrivata una novità clamorosa per i telespettatori.

Detto Fatto, doccia gelata per i telespettatori: clamorosa novità

Jonathan Kashanian, opinionista e stilista, ha annunciato la novità subito dopo la sigla del programma targato Rai. “Siamo arrivati a venerdì e la prossima settimana, e lo dico a malincuore, sarà l’ultima settimana di Detto Fatto”, ha detto l’ex gieffino. Il programma terminerà quindi venerdì 7 maggio.

I telespettatori sperano di rivedere nelle ultime puntate la conduttrice Bianca Guaccero, ancora in quarantena a causa della positività al Covid-19. Questa edizione è stata alquanto complicata: tra sospensioni a causa di polemiche (a novembre un tutorial fu definito sessista), variazioni di orario scomode (a causa di eventi sportivi o per aggiornamenti dal mondo della politica), i telespettatori più fedeli non possono che lamentarsi.

Jonathan, in ogni modo, ha comunque spiegato al pubblico incollato ai teleschermi che le prossime puntate saranno comunque fenomenali con argomenti molto interessanti.