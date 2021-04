Natalia Paragoni e la rivelazione atroce all’interno del suo libro “La vita secondo Naty”: l’influencer ha confessato di aver subito un aborto

Se i telespettatori la ricordano per essere la fidanzata di Andrea Zelletta, ex concorrente del Grande Fratello Vip, in realtà Natalia Paragoni ha un bagaglio di esperienze non del tutto semplice da portare sulle spalle. La giovane, che si è distinta all’interno della trasmissione di Uomini e Donne, ha avuto un unico fidanzato prima di conoscere il tronista: stando a quanto da lei stessa dichiarato, la relazione col suo primo uomo fu una relazione malsana, che la mise a dura prova.

Nel suo libro “La vita secondo Naty”, la Paragoni ha raccontato i dettagli di questa vicenda e del rapporto che la teneva prigioniera: “È stato un amore vissuto in modo sbagliato e che mi ha fatta sentire sbagliata“. Il racconto dell’influencer si fa sempre più dettagliato e non tralascia un dettaglio atroce: “Ho perso un bambino“.

Natalia Paragoni e la confessione atroce: “Ho perso un bambino”

Come narrato da Natalia Paragoni all’interno del libro “La vita secondo Naty“, il suo primo fidanzato la costrinse ad accettare numerose imposizioni che, ad oggi, la stessa influencer giudica folli. A proposito delle amiche, la fidanzata di Andrea Zelletta si è espressa in questo modo: “Loro potevano uscire vestite in un modo che io non potevo permettermi“.

Natalia ha anche confessato di aver subito un aborto: un evento che ha segnato in maniera indelebile la sua vita. “Quando sono rimasta incinta ero felice, ma avevo i paraocchi, non conoscevo bene il mio compagno” – ha spiegato la giovane – “Purtroppo ho perso il bambino, è stato un dolore immenso“. Un evento che, pur avendola scossa terribilmente, le permise di aprire gli occhi e di rendersi conto che il suo fidanzato non era la persona giusta per lei.

Attualmente, la Paragoni è felicissima accanto ad Andrea Zelletta e progetta di metter su famiglia con lui al più presto. I due, che sognano il matrimonio, vogliono però prima costruire delle basi solide.