Anna Tatangelo è pronta: ha lanciato una nuova bomba in tutto e per tutto: musica e outfit che infuocano il web

Anna Tatangelo e le sue mille trasformazioni. In questi anni l’abbiamo vista in mille versioni diverse di sé stessa. Da quando era poco più che una ragazzina e ha vinto all’Ariston, alla frangetta lanciando una moda, poi i capelli corti a caschetto fino a diventare biondissima e fasciata in abiti in lurex. Insomma la cantante di Sora non ci ha abituato mai a nulla.

Nemmeno da bionda, quando ormai tutti avevano imparato a guardarla in quel modo, lei ha cambiato di nuovo ed è tornata mora, al suo colore naturale. Cosa ci riserverà ancora la bella Anna? Tutto da scoprire. Nel mentre però, mercoledì sera, non è passata inosservata la sua sensuale esibizione di “Umbrella”, la hit di Rihanna. Canta e balla la cantante di “Ragazza di periferia” coadiuvata dall’ombrello proprio come fa la cantante nel suo video ed è un’esplosione di sensualità.

La sua performance nell’ultima puntata di Name That Tune, lo show condotto da Enrico Papi su Tv8 ha permesso alla Tatangelo di scatenarsi e sfoderare ancora una volta le armi della seduzione. Il video sul web è diventato virale e ha scatenato tantissimi apprezzamenti. Mini top e pantalone a zampa per Anna in total black da far girare la testa.

Anna Tatangelo colpisce ancora, la FOTO da capogiro