Chiara Ferragni ha appena pubblicato la mini salopette di Vittoria sul site officiel, la cifra è esorbitante, la reazione dei fan

Con l’arrivo di Vittoria, la baby girl dei Ferragnez, il site officiel di Chiara Ferragni ha lanciato una nuova linea per bambini tutta al femminile. Da un mese potrete trovare online vestiti e accessori per le più piccole ma i prezzi sono esorbitanti e i fan non perdono occasione di sottolineare questo dettaglio. Si sa che il marchio non è mai stato economico ma c’è chi crede che questa volta gli esperti abbiano davvero esagerato.

