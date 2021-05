Elettra Lamborghini è l’estate: un bikini pazzesco strabordante-FOTO

La Lamborghini ha condiviso una foto con il marito Afrojack in cui appare con indosso un bikini che non contiene tutte le sue forme

Elettra Lamborghini con il bikini leopardato e minuscolo, appare sensuale e prorompente. Il seno prosperoso esce dal bikini lasciando tutti i fan sconvolti. Nei commenti scrivono:“Beato”, “Nooo, non può essere il tuo ragazzo, troppo bella per lui che non lo è”, “Tu sei fantastica lui non sta bene vicino a te non mi dispiace ma questo è il mio pensiero tu sei uno spettacolo amore”.

Elettra Lamborghini e l’esperienza come opinionista all’Isola dei famosi

La Lamborghini in questo periodo è opinionista all’Isola dei famosi e il suo percorso è sia apprezzato che criticato. L’esperienza di Elettra è iniziata in modo non proprio ottimale, infatti ha trascorso le prima puntate da casa per via del covid che ha contratto poco prima l’inizio del programma. I suoi interventi inizialmente erano quindi brevi e poco chiari per via della ricezione. Quando è poi arrivata in studio ha cominciato ad essere più presente dando la sua opinione sui vari temi discussi. In particolare si è espressa in merito a Daniela Martani, non in modo positivo. La Lamborghini infatti all’eliminazione della Martani ha detto che era l’ora che se ne andasse. Lei ci è rimasta molto male di questo commento, perché pensava che la Lamborghini l’avrebbe supportata come hanno fatto Zorzi e Iva Zanicchi.

Tuttavia le dinamiche di gruppo che ha creato la Martani non sono piaciute ad Elettra. Nonostante le sue sono unite dal fatto di non mangiare carne, questo non fa di loro due amiche e la Lamborghini non ha esitato a dire ciò che pensava. Oltre a questo episodio la Lamborghini ha fatto discutere ancora nella scorsa puntata dell’Isola perché ha rivelato un dettaglio sul nuovo naufrago che non doveva. In pratica Ilary Blasi le ha chiesto cosa ne pensasse del nuovo naufrago (Ignazio Moser) e lei ha risposto:”Io sto guardando la faccia di Cecilia”.

Svelando il nome gli altri naufraghi avrebbero potuto capire di chi si trattasse. Ilary quindi si è arrabbiata con Elettra accusandola di non rispondere mai alle domande che le pone. Insomma la partecipazione di Elettra al reality come opinionista fa chiacchierare molto ma ci piace così.