“Testarda e sognatrice”, il buongiorno di Michela Quattrociocche, che sole

Michela Quattrociocche ha appena pubblicato il suo buongiorno e i fan sono impazziti con così tanta bellezza, la foto è già virale

Michela Quattrociocche torna a condividere con i fan alcuni scatti. Nonostante abbia abbandonato il mondo della televisione per fare la mamma a tempo pieno, non rinuncia a collaborare con campagne pubblicitarie e progetti fotografici. Dopo la fine della storia con suo marito Alberto Aquilani, padre delle bambine, l’attrice torna a sorridere per un nuovo amore. Inoltre nella sua vita non manca di certo l’amicizia e su Instagram il commento di una sua cara amica commuove.

