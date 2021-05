Ambra Angiolini sta ancora con Massimiliano Allegri? Tutta la verità

La storia tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri dura da quattro anni ma secondo alcuni rumors non fila tutto liscio: scopriamone i dettagli

Oggi ospite a Domenica In ci sarà Ambra Angiolini e probabilmente Mara Venier chiederà all’attrice dei suoi ultimi progetti lavorativi ma anche della sua vita privata. La ex conduttrice di “Non è la Rai” infatti a breve uscirà con un nuovo film che la vedrà protagonista e di cui sono terminate da poco le riprese a Potenza. Qualcuno ricorderà anche Ambra nelle vesti di cantante quando proprio ai tempi del programma di Gianni Boncompagni cantava a squarciagola “T’appartengo”. Negli ultimi tempi, alla fine dell’anno scorso è uscito anche un libro sui disturbi alimentari, dal titolo “InFame”.

Massimiliano Allegri invece ultimamente è impegnato nel definire i suoi prossimi impegni, attualmente non è il mister di nessuna compagine ma si vocifera un suo ritorno in una grande squadra come la Juventus. Il team bianconero infatti avrebbe proprio bisogno di uno come lui dopo i risultati deludenti con l’attuale allenatore, Andrea Pirlo.

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri: le indiscrezioni sulla coppia

