“Love you”. Giulia De Lellis e la domenica speciale, è uno schianto FOTO

“Meravigliosa”. Giulia De Lellis, gli scatti del suo romantico weekend. Nell’ultima foto pubblicata la vediamo con il piccolo Tommy, il cagnolino preso qualche mese fa con Andrea Damante poco prima della rottura

Giulia De Lellis è senza ombra di dubbio una delle influencer più famose di sempre. Ha raggiunto la fama quando cinque anni fa ha partecipato a Uomini e Donne, dove ha conosciuto Andrea Damante con cui ha avuto una storia molto importante di cui si è parlato per tanto tempo e di cui si continua a parlarne ancora oggi.

Giulia De Lellis bellissima nell’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram

Visualizza questo post su Instagram U n po s t c o n d i v i s o da G i u l i a ( @ g i u l i a de l e l l i s103)

Giulia e Andrea si sono lasciati diverse volte nel corso degli anni, l’ultima risale alla fine dell’estate 2020, dove lei ha conosciuto Carlo Beretta con cui sta ancora oggi. La loro storia sta procedendo a gonfie vele, sono sempre più complici e innamorati e gli scatti che pubblicano sui loro rispettivi Instagram ne sono la prova più evidente. Anche a livello lavorativo le cose vanno benissimo, quest’anno ha esordito come attrice e tra un po’ esordirà anche come conduttrice del format appena arrivato in Italia “Love Island”.

Un trampolino di lancio davvero importante per lei che sta inseguendo il sogno di fare televisione. Tra qualche settimana la vedremo alle prese con questo suo nuovo progetto dove avrà modo di dimostrare quello che sa fare e dove potrà mettersi in gioco.