Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, primo weekend romantico da quando stanno insieme. Lo scatto pubblicato sui social ha fatto record di likes

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sono due ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Lei era entrata nella casa per fare questa nuova esperienza, non sapeva che da lì ne sarebbe uscita totalmente diversa, con la vita cambiata completamente. Grazie a questo reality è tornata a farsi chiamare con il suo nome, ha capito di volere molto di più dalla vita di quello che aveva e ha lasciato il suo ex fidanzato con cui ha condiviso dieci anni di vita insieme, praticamente una eternità.

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, primo weekend romantico da quando sono fidanzati

Sempre nella casa Rosalinda ha conosciuto Andrea, con cui ha instaurato un rapporto amichevole all’inizio e con cui è nato sempre di più un interesse reciproco che li ha portati a confrontarsi e a provare a cominciare una relazione sotto i riflettori. Usciti dalla casa hanno cominciato la loro vita insieme, non sono riusciti più a separarsi e in questi giorni hanno deciso di concedersi un romantico weekend, il primo da quando stanno insieme e sono usciti dalla casa.

Tra i tanti commenti dei fans che si sono complimentati con loro, ci sono quelli degli ex compagni di viaggio che li hanno sempre sostenuti e a che ad oggi li vedono felici e innamorati fuori dalla casa più spiata d’Italia.