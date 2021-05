Michelle Hunziker, la foto con Aurora Ramazzotti scioglie il web: meravigliose – FOTO

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, la coppia vincente su Instagram. L’abbraccio più dolce che scioglie il web: meravigliose

Sorridenti e impegnate nel lanciare messaggi sempre positivi, Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti rappresentano due punti di riferimento sui social. All’insegna dell’autenticità, si dedicano con affetto ai fan, in parentesi che regalano momenti di gioia e spensieratezza.

Esempio per la figlia, la conduttrice si è sempre differenziata per la caratteristica simpatia, che nonostante la bellezza sopra le righe e la notorietà, le permette di apparire come una persona semplice, fonte d’ispirazione per i fan.

Su Instagram, il suo profilo vanta 4,9 milioni di followers, classificandosi come una delle star più seguite sul web. E anche la figlia sta seguendo le orme della madre, schierandosi all’occorrenza per promuovere temi di assoluta importanza, ma con la leggerezza di chi non si prende troppo sul serio.

Proprio sul social, è apparsa la foto del loro abbraccio più dolce, trasmettendo tutta la loro complicità in un sorriso che anima il web, tra le risate degli utenti.

LEGGI ANCHE —> Ambra Angiolini e quel disturbo scoperto a 15 anni: “Non esistono lastre per questo”

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, sorridenti e bellissime

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

LEGGI ANCHE —> Pio e Amedeo e il pezzo sul politically correct. La risposta di Vladimir Luxuria

Michelle Hunziker ha condiviso con i fan su Instagram un momento trascorso in famiglia, tra risate e affetto. Immancabile una delle sue battute ad accompagnare il post, che sdrammatizza la foto.

Seduta insieme alla figlia Aurora Ramazzotti sul divano in velluto verde, vengono ritratte abbracciate e sorridenti. La posizione sotto al quadro, che raffigura dei nudi di donne e putti, si presta all’ironia.

La descrizione non può che strappare qualche risata agli utenti: “Mia figlia, io, le sciure, i putti e le ciapet“, nell’augurio di una buona domenica a tutti. Più di 56 mila i like conquistati e centinaia i commenti alla loro diapositiva: “Bellissime“, “Siete meravigliose“, “Tre opere d’arte“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Un altro successo social per madre e figlia, che ancora una volta conquistano l’attenzione degli utenti, e la loro simpatia.