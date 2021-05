Pierpaolo Pretelli: alcune difficoltà premono sul suo futuro in tv

Emergono nuove e delicate difficoltà per l’ex gieffino Pierpaolo Pretelli: cosa c’è scritto realmente nel suo futuro?

Pare risulti essere un momento delicato quest’ultimo per l’ex velino di “Striscia la Notizia” e concorrente in voga nella casa del “Grande Fratello Vip 2020”, Pierpaolo Pretelli. Il giovane trentenne originario di Maratea, in seguito al successo ottenuto per la sua longeva partecipazione al reality e la sua relazione altrettanto duratura con Giulia Salemi, sta attraversando alcune non banali difficoltà per quel che riguarda il lato meno privato e più conosciuto della sua vita. Ovvero, quello della sua stessa carriera nel mondo dello spettacolo.

Pierpaolo Pretelli e quei bastoni tra le ruote a forma di cuore

Secondo alcune voci sembrerebbe che la storia d’amore con la sua adorata Giulia stia andando per il meglio, eppure altre sostengono che questa attenzione molto focalizzata sul lato sentimentale della sua vita possa nuocere al tempo da dedicare alle sue partecipazioni attive sul piccolo schermo. Infatti, rispetto ad altri concorrenti che hanno condiviso con lui l’avventura del GF, da esempio lo stesso vincitore, Tommaso Zorzi, appaiono come molto più quotati attualmente sui vari palinsesti televisivi.

Allora cosa si cela verso l’assenza di Pierpaolo in quest’ultimo periodo? Al momento il ragazzo si sta ad ogni modo dedicando alla sua attività di modello, sponsorizzando noti brand d’abbigliamento. Uno degli ultimi, postato anche nella sua homepage di Instagram, riguarda un bellissimo completo di jeans, firmato da “Sonny Bono“. Inoltre, in conclusione, nulla esclude che queste apparenti difficoltà non rappresentino in realtà per Pierpaolo un modo per dedicarsi ad altre attività che potrebbero, sì arrestare la sua presenza in tv, ma fruttare in maniera differente in un futuro molto vicino.

In tal caso si potrebbe dunque riprendere il recente scatto in cui Pier sentenzia ci sia “qualcosa che bolle in pentola“. Dedito a registrare una nuova hit, definita nei commenti dalla stessa Giulia come la futura “hit dell’estate😏🔥🤍“. Non resta che incrociare le dita, adesso, ed attendere.