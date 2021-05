“Ti prego insegnami” Alessandra Amoroso: svela tutto in una sola FOTO

In vista di una sorpresa molto allettante, la bellissima artista canora Alessandra Amoroso si svela completamente in un solo scatto.

La celebre artista canora di origini pugliesi e vittoriosa reduce blu di “Amici – di Maria De Filippi”, Alessandra Amoroso, sarà tra poco ospite nel salottino della Zia d’Italia, Mara Venier. Nello scatto appena pubblicato però, la cantante, prima di annunciare il suo arrivo ed approdare infine nello studio televisivo di “Domenica In“, ha deciso di svelare un particolare ancor più allettante. Alessandra sostituirà a breve l’attuale presenza, ed oggi particolarmente divertita, dell’attrice Ambra Angiolini, ma vediamo cosa porterà con sé.

Alessandra Amoroso, novità in vista: nel frattempo: “sei come la primavera”

“Sei perfetta”, scriverà una fan tra i commenti all’istantanea pubblicata dall’artista soltanto pochi minuti fa sul suo profilo Instagram. Per poi rivolgere lei un’affettuosa richiesta: “ti prego insegnami“. Ma la standing ovation composta da nobili complimenti non finisce qui. Dopo aver sfoggiato il suo abito dalla fantasia tipicamente floreale e tinto di rosso, Alessandra si prepara ad uscire dal suo rifugio nel verde e a recarsi ballerina negli studios Rai.

“Sei come la primavera.. bella e solare ♥️“, aggiungerà ancora un’altra sua ammiratrice. Impossibile darle torto. Sempre dall’entusiasmo irrefrenabile e contagioso, come il suo sorriso, la cantante sembra prendere spunto per i suoi look anche dal suo modo di essere.

“Oggi no, oggi no, non si muore d’amore…“, canta nella sua ultima hit Alessandra. E adesso da Mara ammette in un servizio che ripercorre tutta la sua carriera: “Mi piace la musica, perché quando sono sul palco e posso cantare, mi sento speciale“. Ecco, dunque, il suo segreto risiede nella sua unica passione: la musica.