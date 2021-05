Alberto Matano ricomincia, per lui la gioia del matrimonio

Alberto Matano con la notizia del matrimonio su Instagram spiazza tutti. Fan in fermento per un evento così bello

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto Matano (@albertomatano)

Tutti pazzi per Alberto Matano, l’ex giornalista del TG1, ora conduttore de La vita in diretta, ha riscoperto una popolarità che forse nemmeno lui si aspettava.

Da quando ha lasciato la scrivania del tg della rete ammiraglia Rai e si è messo nei panni del presentatore del programma storico e di punta del pomeriggio di Rai 1, ha capito di essere veramente molto apprezzato dal pubblico. I suoi fan lo seguono in tv e anche sui social. Il suo profilo Instagram conta 151 mila follower e la curiosità su di lui e la sua vita privata aumenta ogni giorno di più.

Matano è un uomo molto riservato e chi lo segue vorrebbe sapere di più sulla sua famiglia ma anche su una possibile compagna. Tantissimi i rumors che nel campo del gossip si sono susseguiti su di lui ma mai nulla di confermato dal giornalista che queste cose preferisce lasciarle fuori dalle telecamere e dagli occhi indiscreti di fan e curiosi.

Ieri il suo post su Instagram ha fatto sognare chi lo segue: profumo di fiori d’arancio e tanta felicità per il conduttore de La vita in diretta.

LEGGI ANCHE –> Mercedsz finisce tutto, addio incredibile al suo grande amore

Alberto Matano, il matrimonio inaspettato spiazza tutti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto Matano (@albertomatano)

LEGGI ANCHE –> Al Bano, la tragedia famigliare: il cantante distrutto da tre lutti

Alberto Matano spiazza tutti con il suo post. Giornata di fiori d’arancio per il bello e sognato conduttore. È finalmente uscito allo scoperto arrivando direttamente all’altare? Nient’affatto! Il matrimonio non è il suo ma quello di qualche suo caro.

Matano si mostra bello e sorridente, in uno degli scorci più favolosi della Capitale, come invitato ad un matrimonio. “E poi c’è la gioia di andare a un matrimonio! #ricominciare #wglisposi #aracoeli #domenica ❤️” scrive a corredo della foto che lo mostra elegante e sorridente. Per lui è un primo ritorno alla normalità ed esterna tutta la sua felicità con il suo pubblico social.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto Matano (@albertomatano)

Festeggiare un matrimonio di questi tempi non è più nemmeno usuale. Con la pandemia sono tantissime le coppie che hanno dovuto rinunciare ai festeggiamenti e così Matano ha voluto immortalare questa magnifica giornata per lui. “Quanto sei bello 😂🔥”, “Complimenti meraviglioso”, “Sei stupendo Alberto ❤️” alcuni dei complimenti che il giornalista ha ricevuto.