Due ritorni esplosivi all’Isola dei Famosi pronti a scuotere il cast

Anticipazioni Isola dei Famosi: questa sera ci saranno due ritorni molto attesi dal pubblico, pronti a smuovere le acque e a rivelare nuovi dettagli su questa edizione

Ilary Blasi si prepara a condurre una nuova puntata dell’Isola dei Famosi che andrà in onda come di consueto questa sera, lunedì 3 maggio. A quasi due mesi dal suo inizio il reality sembra stia affrontando un periodo di transizione nel quale le dinamiche interne iniziano a scarseggiare. Per questo motivo i naufraghi hanno dato il loro benvenuto a nuovi concorrenti e il gruppo è stato nuovamente diviso in due squadre, nella speranza di incentivare rivalità e inedite alleanze. A pesare su questa situazione anche i ritiri forzati -a causa di problemi di salute- e l’eliminazione di personaggi di spicco. Ma proprio questa sera il pubblico avrà modo di rivedere due delle protagoniste di questa edizione che faranno il loro ingresso in studio.

Il ritorno all’Isola di Elisa Isoardi e Drusilla Gucci

Il loro ritorno in trasmissione è stato rimandato in seguito al periodo di quarantena obbligatoria nel rispetto delle norme di sicurezza, ma ora due delle protagoniste di quest’edizione dell’Isola dei Famosi sono pronte a presenziare in studio. Si tratta di Elisa Isoardi e di Drusilla Gucci che questa sera si uniranno ai ex naufraghi per assistere in diretta alle avventure dei loro compagni di avventura.

Due personalità nettamente differenti ma che per motivi diversi hanno conquistato il pubblico. Da una parte Elisa Isoardi, indicata da molti come una possibile leader di questa edizione. Nonostante fosse stata eliminata a un televoto flash dopo essere stata esclusa dal gruppo, la conduttrice era riuscita a farsi valere insieme a Vera Gemma e Myrea Stabile in un’isola alternativa. Definita una delle “amazzoni” Elisa era pronta a tornare in gioco ma un incidente l’ha costretta al ritiro. Si è ritrovata infatti a fare ritorno in Italia per alcune visite specialistiche in seguito a un problema all’occhio.

Dall’altra una vera scoperta, Drusilla Gucci, che con la sua personalità a tratti macabra -dichiara con estrema trasparenza una vera e propria passione per la morte- è riuscita a farsi conoscere in modo genuino ottenendo così l’affetto del pubblico. Nonostante abbia superato numerose nomination la pronipote di Guccio Gucci ha chiesto esplicitamente di essere mandata a casa. Il motivo riguardava il raggiungimento del suo limite fisico, dopo essere arrivata a pesare circa 40kg. Il pubblico l’ha accontentata per questo.

Questa sera le due donne saranno presenti in studio per raccontare la loro esperienza sull’isola. Ma non solo, avranno sicuramente modo di rivelare aspetti inediti legati ai loro ex compagni. Dopo aver conosciuto i loro caratteri il pubblico è sicuro che le due non le manderanno a dire.