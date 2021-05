Don Matteo 13, nel cast un nome pazzesco e inaspettato

Novità riguardo al prossimo cast dell’amata serie televisiva italiana. La sorpresa è nella lista dei personaggi confermati.

Novità in arrivo per i fan che attendono con smania e batticuore il nuovo Don Matteo 13. Trasmessa per la prima volta su Rai 1 il 7 gennaio 2020, sta per tornare in onda una tra le serie più amate del grande pubblico italiano. Le riprese della storica fiction – che conta ben 12 stagioni e 255 episodi – sono prossime e in merito iniziano a circolare le prime voci sui nuovi volti che andranno ad animare i personaggi della tredicesima stagione. La vera sorpresa è nella lista degli attori approvati. In attesa di una conferma ufficiale, scopriamo insieme il nome dell’attore che nessuno si sarebbe mai aspettato. A seguire l’incredibile rivelazione di Bubino blog.

Un ritorno sul set?

Le riprese di Don Matteo 13 sono alle porte con vecchi e nuovi volti. Riguardo al personaggio principale, gli spettatori del piccolo schermo possono stare tranquilli. Contrariamente ad alcune voci di corridoio, il seguitissimo Terence Hill nell’abito talare di Don Matteo resta al suo posto; in sella alla sua nota bicicletta.

La novità riguarda invece il potenziale ritorno sul set di Flavio Insinna, nella veste del Capitano Anceschi: un personaggio essenziale nella trama delle prime cinque stagioni della serie. Con la ricomparsa dell’attore italiano potrebbe rianimarsi persino quel trio che ha tenuto incollati al piccolo schermo i telespettatori. Nonostante sia da confermare, la notizia sembra davvero plausibile. Basti citare una previa confessione dell’attuale conduttore de “L’Eredità” e del quiz “Il pranzo è servito“, a breve in onda nel palinsesto del periodo estivo. Difatti, in passato Insinna aveva già confidato di auspicare al ritorno in scena nei panni del suo Anceschi.

La nuova stagione di Don Matteo 13 è prevista sul piccolo schermo nel 2022, due anni dopo la dodicesima stagione.