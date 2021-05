Elodie festeggia il compleanno vestita di rosso fuoco con aderenze illegali – FOTO

Elodie, la bellissima cantante di Guaranà e altri successi, ha pubblicato una serie di stories infinita per il giorno del suo compleanno tra cui un paio in cui indossa un favoloso abito rosso fuoco

Oggi Elodie compie 31 primavere. La bella cantante di grandi successi è non solo un’artista molto brava e apprezzata dai tantissimi fan in tutto il Paese ma è anche molto sensuale. Per il suo compleanno ha fatto un regalo anche ai suoi follower su Instagram pubblicando una serie di stories in cui tanti personaggi, soprattutto suoi colleghi, le fanno gli auguri con video e foto dove vengono ritratti insieme a lei.

Come quello in cui c’è Stash dei The Kolors che la riprende mentre canta e scrive: “Auguri mia cara, sei una sorella per me. Ti voglio troppo bene”. O come Emma Marrone che ha pubblicato uno scatto in cui ci sono entrambe ed Elodie porta i capelli corti e colorati di rosa. Le tre immagini più belle della giornata sono di sicuro quelle pubblicate dalla cantante come post ovvero dove è con il suo fidanzato nonché collega Marracash.

Elodie con l’abitino rosso fuoco: curve pericolose

