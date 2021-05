L’attrice biondissima Martina Stella è la gioia dei suoi, soprattutto quando pubblica serie di foto come quella di poco fa in cui si diverte con le bolle di sapone, indossando abiti succinti

“Non si è mai troppo grandi per divertirsi”, con queste parole Martina Stella ha concluso la didascalia alla serie di foto pubblicate poco fa. La bellissima attrice bionda è intenta infatti in un gioco che di solito è ad appannaggio del bambini ma, come dice lei stessa, non c’è limite d’età per giocare e trarre divertimento.

La trentaseienne toscana ha scritto inoltre “Non dare mai nulla per scontato mi ha permesso di apprezzare la semplicità delle piccole cose” e proprio le “piccole cose” come le bolle di sapone che rendono questa giornata divertente per lei e i suoi numerosi follower su Instagram. A rendere ancora più belli e gioiosi i suoi scatti è il soggetto ovvero lei stessa.

Martina Stella: le foto dagli abiti succinti dell’attrice

