Chi è l’attrice Nadia Rinaldi, protagonista de I Soliti Ignoti? Tutto quello che c’è da sapere: le trasformazioni fisiche, la lotta al Covid, gli amori

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nadia Rinaldi (@nadiarinaldi)

Ieri sera l’amato gioco di Rai1 “I soliti ignoti” ha visto come protagonista Nadia Rinaldi. L’attrice torna a calcare le scene dopo un lungo periodo d’assenza. Dopo aver condotto una buona partita, accumulando un montepremi di 121mila euro, purtroppo non è riuscita a vincere la somma da devolvere in beneficenza. Ma la Rinaldi sa come risollevarsi dalle difficoltà, come dimostra la sua storia.

L’attrice nasce a Roma 53 anni fa e si approccia al mondo dello spettacolo frequentando il famoso “Laboratorio di esercitazioni sceniche” di Gigi Proietti. La sua fisicità e la sua verve comica la fanno notare da registi come Christian De Sica, Carlo Vanzina e Dario Argento. Poi però la sua stella sembra eclissarsi. E adesso Nadia racconta tutte le sue difficili trasformazioni.

LEGGI ANCHE -> “Mai in giro senza” Michelle Hunziker lancia una nuova moda – VIDEO

Chi è Nadia Rinaldi, protagonista de I Soliti Ignoti? Tutto sull’attrice

LEGGI ANCHE -> Francesco Totti: lacrime a fiumi sul web per il suo ultimo intervento – FOTO

Radicale la sua metamorfosi fisica. In un’intervista al settimanale Nuovo, Nadia Rinaldi ha raccontato il suo percorso che l’ha portata a perdere circa 80 chili. Ci sono voluti tempo e costanza: prima la dieta e poi alcuni interventi chirurgici, sia per rimodellare l’addome che per rimuovere la pelle ormai in eccesso. “Volevo riacquistare la mia autostima, per guardarmi allo specchio come quando avevo 16 anni”, ha spiegato.

Ma la vera battaglia di Nadia Rinaldi non è stata contro i chili in eccesso, ma quella contro il Covid. Non è stata un’esperienza semplice: ha passato un mese senza riuscire a dormire né mangiare. L’attrice confessa che in quell’occasione: “Ho davvero avuto paura di morire. Mi tormentava l’idea di come avrebbero fatto i miei figli senza di me”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Le vere gioie di Nadia sono proprio i due figli, frutto di due importanti storie d’amore. Da giovane è stata sposata con Francesco Toraldo, da cui ha avuto sua figlia Francesca. Purtroppo il matrimonio è naufragato e il suo ex marito ha avuto un rapporto un po’ distante anche con la figlia. Nadia si è rimessa in gioco con l’attore teatrale Mauro Mandolini. Da lui ha avuto Riccardo Mandolini, 21 anni, che ha seguito le orme dei genitori nello spettacolo: è stato protagonista della popolare serie Netflix “Baby“.