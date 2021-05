Oltre la silhouette c’è molto altro: Ambra Lombardo stupisce grazie alle trasparenze imperdibili nel suo tubino succinto.

Fascino mediterraneo, sangue siculo, ed un amore incondizionato per la cultura: ecco le tre peculiarità più evidenti che riguardano la bellissima modella, un tempo seconda classificata per la coroncina di “Miss Italia”, Ambra Lombardo. Classe 1986, Ambra non è attiva unicamente nel ramo della moda o dello spettacolo, in quanto svolge in primis l’attività di insegnante, attualmente in cattedra a Milano. Veniamo ora ad approfondire altre curiosità sulla meraviglia di questo spirito libero ed intellettuale della nata sotto il segno del Capricorno. Cosa mostrerà quest’oggi, l’ex coinquilina del “Grande Fratello” grazie allo “stupefacente” gioco di trasparenze ?

Ambra Lombardo, “Meraviglia di Donna”: trasparenze e molto più…