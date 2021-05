“In caso di vittoria me l’avresti dedicato?” Laura Pausini racconta la sua Hollywood – FOTO

Laura Pausini è sempre sulla cresta dell’onda, negli ultimi giorni ancor di più data la sua partecipazione agli Oscar con la canzone “Io sì (seen)”: la cantante ha raccontato in un’intervista la sua esperienza a Hollywood

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

La cantante più conosciuta degli ultimi decenni in Italia e in tutto il globo ha pubblicato di recente una doppietta di foto in cui mostra la copertina di “TV Sorrisi e Canzoni” in cui c’è proprio lei, Laura Pausini, solo Laura per i fan più fedeli, bella come sempre e in splendida forma per raccontare la sua avventura agli Oscar 2021 a Hollywood.

La star infatti ha colorato con il tricolore italiano gli Stati Uniti d’America, portando alta proprio la bandiera nostrana tra le altre stelle d’oltreoceano. In poco meno di un’ora la Pausini ha ricevuto oltre 17 mila cuoricini di apprezzamento su Instagram e più di 300 commenti colmi di gioia tra chi la riempie di complimenti e chi dice di aver prenotato già la sua copia del settimanale in edicola. Inoltre qualcuno più ardito si è preso la briga di scherzare con lei, scrivendo: “In caso di vittoria me lo avresti dedicato”?

Laura Pausini, le due foto della diva di Hollywood

