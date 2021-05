Stefania Orlando il costumino che ti lascia a bocca aperta-FOTO

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Stefania Orlando ha condiviso una foto in bikini che lascia senza parole

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefania Orlando (@stefaniaorlando1)

Stefania Orlando bellissima su Instagram in uno scatto che la ritrae con indosso un bikini mini rosa. Nella didascalia scrive:”Il buongiorno si vede dal costumino”. Appare davvero statuaria nella foto e se ne accorgono tutti. I commenti sono tantissimi, tra cui quello di Anna Pettinelli che scrive:”Una statua”. Altri scrivono:”Una vera cowgirl da copertina”, “E che costumino bellissima Stefy buongiornissimo direi”.

Stefania Orlando contro gli haters

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefania Orlando (@stefaniaorlando1)

La Orlando riceve tanti messaggi sotto ai suoi post e molti sono offensivi e accusatori. Lei però non si nega e risponde a tono a chi l’accusa. Risponde ad alcuni messaggi ma immediatamente i diretti interessarti decidono di eliminare i commenti. Allora la showgirl si sfoga e li accusa di non avere il coraggio di sostenere le sue risposte. In ogni caso poco importa perché la Orlando continua a mostrarsi bellissima in bikini alla faccia di chi la critica. Ma la Orlando non si deve difendere solamente dai leoni da tastiera ma anche da alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip. In particolare da Samantha De Grenet, che recentemente a Domenica Live non ha speso belle parole per l’ex coinquilina.

Le due all’interno del reality più volte sono cadute in discussioni per visioni divergenti. La De Grenet voleva chiarire il punto sostenendo che si erano confrontate era era tutto risolto. La De Grenet ha anche dichiarato di non avere nulla contro la Orlando. Tuttavia in un’intervista rilasciata aveva chiaramente detto che le amicizie per lei sono altre, quelle che durano nel tempo. Ha poi detto la frase:“Non so neanche chi sia Stefania Orlando”. Certo una frase poco carina nei confronti di una compagna di gioco. Inoltre la De Grenet sentendosi attaccata nel programma della D’Urso ha negato di aver mai detto quelle parole. Ma alcuni giornalisti della testata a cui ha rilasciato le dichiarazioni, affermano di avere le registrazioni di quanto detto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefania Orlando (@stefaniaorlando1)

Insomma una situazione spiacevole che non fa apparire la De Grenet nel migliore dei modi per aver parlato in questi termine della Orlando, nonostante lei continui a discolparsi dicendo che non lo ha mai detto. Almeno bisognerebbe assumersi la responsabilità delle parole dette senza temere gli attacchi, altrimenti si evitava di parlare dal principio.