Avanti un altro, Gabriele si sbottona su Miss Claudia: “Sogni proibiti”

Avanti un altro, anche stasera gag a volontà in studio con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Miss Claudia ha fatto scintille in studio: ecco cosa è successo

Il mondo di Avanti un altro è tempestato di personaggi strani e strambi. Sono quelli che compongono ogni sera, in modo diverso, il Salottino capeggiato dalla sempre presente Miss Claudia, definita sempre come una meraviglia da Paolo Bonolis che porta in studio i suoi “sieronegativi”. E poi ci sono tutti gli altri, quelli che appartengono al Minimondo.

Sono loro che danno opportunità speciali ai concorrenti. Con i loro attributi e le specificità, ognuno è unico a suo modo, e sfornano per il game show di Canale 5 delle domande sempre molto curiose e a volte anche molto difficili. Questa sera la scelta di Gabriele, il primo concorrente è caduta proprio su Miss Claudia, con lei davanti subito scintille in studio.

Avanti un altro, Miss Claudia scatena di ormoni del concorrente

Questa sera la puntata di Avanti un altro è iniziata subito col botto. In studio il primo concorrente, Gabriele, un giovane romano che con la sua presentazione ha stuzzicato le battute di Paolo Bonolis che come sempre ha preso la palla al balzo.

Prima di far parlare Gabriele il presentatore ha detto: “inebriamoci di meraviglia con lei e di orrore con loro” presentando Miss Caludia e il suo Salottino. Gabriele è di Roma e ha 31 anni. “Faccio il sognatore di professione” esordisce il giovane. “Ah, anche io, dormo molto” ribatte Bonolis. Il giovane dopo aver raccontato di essere uno a cui piace dormire, “se non dormo 10 ore al giorno non sono contento” ha precisato, è passato a descrivere il suo sogno.

“Faccio il sognatore perchè? Mi piacerebbe fare il regista cinematografico” ha ammesso. E così il presentatore romano gli chiede perché dice in questo modo. Gabriele spiega che come lui ben sà non è facile arrivare in questo settore. “Tu intigna.. come si dice a Roma” lo incoraggia Bonolis che lancia poi una chicca delle sue. “Se mai dovessimo dubitare di qualcosa diffidiamo dalle illusioni ma non dai sogni!”.

Dopo l’applauso per il marito di Sonia Bruganelli, dalla regia parte la sigla del Salottino, e così Bonolis chiede al concorrente “Come regista quale interprete vorresti, chiaramente di secondo piano, per un tuo film?”. Per Gabriele la risposta è inebvitabile, Miss Claudia. E allora per il presentatore la domanda viene posta su un piatto d’argento: “Quale trama vede per Miss Claudia?”. Interviene il Maestro Luca Laurenti che gli chiede a sua volta: “Visto che è un sognatore, che tipo di sogni fa?”.

E allora di fronte a questa domanda il giovane Gabriele chiede il permesso di potersi esprimere: “Posso dirlo?” aggiunge sottovoce e un po’ imbarazzato. I due conduttori non possono che accordargli la parola: “Erotici” si sbottona Gabriele e tutti si mettono a ridere, anche Miss Claudia. E lui per giustificarsi fa spallucce e aggiunge: “Giusto quello”. L’imbarazzo è tangibile in studio. Paolo Bonolis cerca di metterlo da parte e chiede a Miss Claudia di leggere la domanda. Una delle donne più belle e desiderate del programma di Canale 5 ha colpito ancora.